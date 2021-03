Elliot Page'ist sai ajakirja Time esimene transmehest kaanestaar

34-aastane Elliot Page , kelle filmirollide hulka kuuluvad "Inception" ja kaks "X-meeste" filmi, ilmub esikaanel pealkirja alla "I'm fully who I am" (olen täielikult see, kes olen), vahendas CNN .

See on Page'i esimene intervjuu pärast detsembris tehtud avaldust, et on transsooline. Rääkides ajakirjaniku Katy Steinmetziga, avaldas Page mitmekükgsed arvamused pärast Instagramis tehtud avaldust, et kasutab edaspidi mees- ja kesksoost asesõnu.