Demi Lovato paljastus: mind vägistati ja ta ei saanud karistada

28-aastane tunnistas oma dokumentaalis "Demi Lovato: Dancing with the Devil", et kui ta hiljem süüdistusega välja tuli, siis see inimene karistada ei saanud, vahendas BBC.

Lovato ei avaldanud, kes see inimene oli, aga tunnistas, et pidi teda pärast intsidenti pidevalt nägema.

Dokumentaalfilmi, mis on peagi YouTube TV's ka teistele näha, näidati esmakordselt South by Southwest filmifestivalil.

"Minu MeToo lugu on see, et ma rääkisin kellelegi, mis minuga tehti, ja nad ei vastutanud oma tegude eest. Nii et ma vaikisin sellest, sest mul oli kogu aeg midagi öelda ja ma olin väsinud rääkimast," sõnas Lovato Variety filmi ülevaates.

Ta kirjeldas väidetavat vägistamist järgmiselt: "Me amelesime, aga siis ütlesin, et hei, see ei lähe kaugemale. See ei lugenud neile ja nad tegid seda ikka. Ma analüüsisin seda ning mõtlesin, et see on minu süü, sest ma läksin temaga ju ise kaasa."

Lovato tunnistas, et tal "aitas" intsidendiga hakkama saada enesevigastamine ja buliimia.

Filmi ühes osas ta avaldab, et 2018. aastal toiminud üledoos viis temalt nägemise. See oli nii hull, et ta ei näinud oma voodiäärel istuvat õde, vahendas TMZ.

The New York Timesile antud intervjuus tunnistas laulja, et võttis kaks kuud aega, mil ta nägemine taastuks piisavalt, et raamatut lugeda. Dokumentaalis tunnistas Lovato, et autoga ei saa ta siiamaani sõita, kuna aeg-ajalt tekivad ikka pimenurgad.