KLÕPS | Billie Eilish värvis juuksed ära ja tegi sellega uue rekordi

19-aastane Billie Eilish , kelle näos on pidevalt ilme, et mitte miski ei avalda talle muljet ja kõik tema ümber tüütab teda, on juba aastaid kandnud juustes musta ja rohelist värvi. Nüüd aga otsustas laulja juuksed blondiks värvida. Targemad teavad rääkida, et Billie pleegitas enda juuksed heledamaks.

Billie rohelisi juukseid sai viimast korda näha Grammyde ajal. Ta andis juuste värvimisest teada juba detsembris. "Ma muudan need ära pärast dokumetaali väljatulemist," sõnas Billie Instgram Live'is, viidates filmile "The World's A Little Blurry". "See on ajastu lõpp. Annan teile uue ajastu," lisas ta.