"Kallid kalorid" viimases episoodis anti kätte kümme korda vähenenud auhinnaraha, mille sai ligi 20 kilo kaotanud osaleja

Orgu tunnistas, et inimestel on tavaks end pärast suurt pingutust premeerida, aga nädal ei ole tema arvates piisav aeg, mille järel pingutus oleks premeerimist väärt.

Veel enne lahkumist otsisid osalejad kaalu välja ning vaatasid, kas nad on nädalaga ka midagi kaotanud. Selgus, et kõik olid lühikese ajaga kilo, kaks või kolm alla võtnud.

Nelja kuu pärast nad olid tagasi. Kõik, isegi varem lahkunud Jaak, järgisid sel ajal Orgu õpetusi ja toitumisprogrammi. Mitme inimese puhul oli juba visuaalselt näha, et nad on peenemad. Eks libastumisi oli ka. Tarmo avaldas, et kahepäevasel Ahvenamaa kruiisil käies ei kontrollinud ta end rootsi lauas einestades just eriti palju. Aga koos pojaga teeb ta trenni ja käib ka jõusaalis.