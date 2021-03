Tommy Cash annab täna koos tunnustatud moemajaga välja ühise kollektsiooni

Koostöö hõlmab riideid ja aksessuaare, aga ka ühist lugu. Nii jõudis täna ühes maailmakuulsa moebrändiga avalikkuse ette unikaalne teos, mis hõlmab helisid, mille sarnast pole muusik kunagi varem avaldanud. Ent uudiseid on Tommy Cashilt peagi oodata veelgi, sest ühes käesoleva teatega avaldab artist, et juba aprillis on temalt oodata uut muusikat.

Äsja ülieduka Adidase kampaania lansseerinud Tommy Cash teatab uhkusega järgmisest koostööst, sedapuhku maailmakuulsa moemajaga Maison Margiela. Ühine limiteeritud kollektsioon avalikustatakse eksklusiivselt artisti veebipoes täna, 18.03 kell 18.00. Nii on uute fännitoodetega võimalik tutvuda kõikidel huvilistel.

Koostööd kaunistab aga ka moebrändiga ühine muusikateos, mida saadab järgnev artisti mõtteavaldus: "Enamikule meist tähendab ärkvelolek kõikvõimalike spetsiaalselt tarbimiseks loodud helidega pommitamist. Pidevalt summutatakse argimaagilised tänava-, kodu- ja loodushelid ükskõik mille poolt, mida algoritmid pakuvad. Linnulaulu asemel laseme kõrvus mängida mõnel podcastil või kõigel muul, mis viimase 144 aasta jooksul salvestatud. Tegelikkuses ümbritseva informatsiooni

asemel võtavad meie kõrvad vastu lõputu eskapistliku tulva. Või 24/7 uudistevoo, mis on meile püsivaks ärevusallikaks. Veelgi enam on see süvenenud pandeemia ajal, mil info tarbimine on järjepidevalt asendamas seda, mis on alles jäänud "tegelikust elust"."

"Siit tuleb ravi, koostöös Maison Margielaga. Jõuline lähenemine peale idabloki räpikuninga mõnda aega kestnud vaikust laialdaselt levinud virtuaalkontsertide ja pandeemia-albumite keskmes. See on lockdown'i hümn, mis on väljatöötatud kõigi aegade sügavaimast helist. Tugev vastumürk pea kõigele, milles algoritmid sind ümber sõrme üritavad keerata, nüüdsest kuulatav kõikidel voogedastusplatvormidel. Ületamatu helimaastik nii õppimiseks, joonistamiseks kui ka magamiseks. Täiuslik võidumäng räpimängu Jonny Cage poolt.