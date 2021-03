Millised sündmused, kohtumised ja ülemused mängivad rolli, et inimene kujuneks usaldusväärseks? Kui Indrek Treufeldt (51) ei oleks 1994.-1995. aastal töötanud president Lennart Meri pressiesindajana, võiks ta tänavu tähistada 30 aasta tööjuubelit, mis on möödunud rahvast teenides Eesti Raadios ja Eesti Televi­sioonis. Ent olulised pole aastad, nagu Indrek ütleb, vaid see, mida jõutud. Indrek heidab pilgu lapsepõlve ja kohtumistele, mis teda on mõjutanud.