FOTO | Filipp Kirkorovi riietus ajas fännid segadusse: miks sa seda tegid?

Pildil poseerib Kirkorov üleni valges ning fännidele jäi silma helesinine seelik. Filippi foto tekitas fännides erinevaid reaktsioone. Mõned naersid riietuse üle, teised olid hoopis segaduses ning ei suutnud uskuda, et Kirkorovil on nii halb maitse.

"Miks sa seda tegid? See seelik ei sobi sulle!" kirjutas üks fänn. "Filipp, kas sa ise ei näe, et see on täiesti mööda?" kirjutas teine. "Filipp, sul pole maitset!" märkis ka kolmas fänn.