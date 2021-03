Toomas Luhats koroonaviiruse läbipõdemisest: see oli üks kõige jälgimaid haigusi, mida on olnud võimalus kogeda

"Esmaspäeval 1. märtsil mõned minutid pärast kella 8st oli mul kokkupuude koroona positiivse inimesega, kes ise seda tol hetkel veel ei teadnud. Nädal isolatsiooni oli tõsiasi. Samal päeval ilmnesid mu abikaasal Triinul esimesed sümptomid ning neljapäeva hommikul positiivne proov. Minul algasid sümptomid neljapäeval, 4. märtsil, mis kulmineerusid reedel ja laupäeval erakordse peavalu, palaviku ja köhaga. Koroonast saab kohe aru, see on lihtsalt selline haigus mida mitte kunagi varem ei ole põdeda tulnud. Mõned asjad on gripilaadsed, mõned on erinevad. Külmavärinad ja kõrge palavik, köha - see on nagu ikka. Aga tunne, et juuksed valutavad või ei nahk kirvendab - see on veider. Nahaga ongi kõige veidram, nagu oleks väga tugeva päikesepõletuse saanud ja siis veel piitsa peale. Ma piitsa elus saanud ei ole, nii et ma päriselt muidugi ei tea, millest ma räägin, aga aiman et pärast piitsa saamist võib selline tunne olla.

Magada esimestel päevadel saad 20 minuti kaupa öösel ja kogu aeg on erakordne nõrkus. Oled kaetud külma higiga - nagu mingi limase kattega. Selline nõrkus, et käid köögis juua võtmas ja siis hingeldad natuke aega ja puhkad. Mis on veel kummaline on selle haiguse juures tõik, et kohati tunned ennast paremini - eriti hommikuti. Korraks on hetk, kus juba loodad, et äkki nüüd läheb paremaks. Seejärel taipad, et nii ei ole ja 5 minutiga eskaleerub enesetunne erakordselt halvaks. Kuidas edasi läheb? Ma ei tea. Mul on nüüd umbes nädala jagu päevi ilmselt põdemist ees ja südamest loodan, et sümptomid on ikkagi kerged ja ei eskaleeru haiglaks. Küll aga soe soovitus kõigile kes kuidagi suhtuvad sellesse haigusesse mingil põhjusel ikka veel kergekäeliselt ja ülbelt. Ärge tehke seda - isegi kui teil endast ükskõik on. Ja Teie enda pärast ma südamest loodan et Te mitte iialgi ei saa seda haigust ja kui saate, et siis need sümptomid on kerged.