Argo Aderi abikaasa Maarja tunnistab: olime Argoga sügisel mingi aja suhtepausil

"Ega tegelikult polegi miskit nii põnevat mul kirjutada, kui et sügisel tõesti oli Argol depressioon ja väga rasked ajad. Ikkagi kolm pisikest last," kirjutab Maarja, kes sünnitas möödunud aastal kaksikud poisid.

Maarja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest asjadest, mis nende suhtepausi ajal juhtus ning ta on kõigega rahu teinud. "Hetkel oleme Argoga koos ning tugevamad kui iial enne, meil on nii armsad lapsed, keda kasvatada ning kelle nimel tööd teha. Eks kõigil on elus raskemaid aegu, ei ole kellelgi nii ideaalne, kui Instagramis välja näidatakse ja see ongi okei," kinnitab ta.