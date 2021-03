Kim Kardashiani ema Kris Jenner murdis lahutuse osas vaikuse: soovin, et mu tütar oleks õnnelik

65-aastane kuue lapse ema ütles telesaadetes "The Kylie and Jacky O Show's" saatejuhtidele, et ta soovib lihtsalt, et tema tütar oleks õnnelik.

"Ma arvan, et alati on raske olla, sest neil on ka ju palju lapsi," märgib Jenner.

"Meie pere hea külg on see, et oleme üksteise jaoks olemas ja toetame ning armastame üksteist väga-väga palju, nii et ma tahan vaid, et need kaks last oleksid lihtsalt õnnelikud. Ja ma tahan, et ka kõik ülejäänud lapsed oleksid õnnelikud. See on põhiline."

40-aastane Kim esitas lahutuse veebruaris ja taotleb tema ja Kimi nelja lapse ühist hooldusõigust.

Kris tunnistas saatejuht Jackie 'O' Hendersonile, et ei tea, kas Kimi ja Kanye lahutus on osa "Keeping Up With The Kardashians" hooajast. "Ma arvan, et see on lihtsalt privaatne aeg - Kim tahtis sellega omaenda pere keskel tegeleda, nii et kui ta üks hetk tunneb, siis ta kindlasti räägib, mida peab õigeks."