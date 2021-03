Uus samm Jolie ja Pitti lahutusesaagas: paari vanim poeg Maddox tegi Bradi maine kohtus maha

Maddox on läinud lausa nii kaugele, et ta tahab ametlikult oma perekonnanimest eemaldada isa nime ning jätkata ainult Jolie'ga. Allikate väitel kasutab ta juba praegu ainult ema perekonnanime, kuid tema soov on ka ametlikult muutus sisse viia.

Kuigi Jolie ise süüdistab Pitti kohtus koduvägivallas, siis Maddoxi nimemuutust ta ei poolda. Siiski on näitlejatar lõpuks valmis kohtule esitama asitõendeid, mis peaksid tõestama, et Pitt vägivallatses kodus.

Peale täisealise Maddoxi on paaril veel viis ühist last: Zahara (16), Pax (17), Shiloh (14) ja kaksikud Knox ja Vivienne (12). Kõik lapsed pole Bradi vastu pööranud ning Shiloh on teatanud, et tema sooviks just hoopis isaga elada.