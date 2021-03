Näitleja Armie Hammerit süüdistatakse endise tüdruksõbra vägistamises

Naine, kes pani enda varjunimeks Effie, tunnistab pisarsilmi, et kartis kogu aja, mil ta Hammeriga koos oli. Muuhulgas pidavat Hammeril meeldima kannibalistlikud fantaasiad. "Ta muutus üha vägivaldsemaks," väitis naine. "Ma arvasin, et ta tapab mu."

Effie sõnul läks "Social Networki" staari väärkohtlemine nii kaugele, et 24. aprillil 2017 vägistas Hammer ta, kui ta oli kõigest 20-aastane. Nüüd kui naine on 24-aastane tunnistab ta, et rünnaku ajal lõi Hammer tema nägu korduvalt vastu seina, mis jättis talle verevalumid.

Kannatanu tunnistab, et pärast 34-aastase näitlejaga kohtumist Facebookis, tekitas väärkohtlemine temas lausa nii pöördumatuid tundeid, et ta kaalus isegi enesetappu. "Mul kadus huvi elada," jagas ta. "Tahtsin lihtsalt, et valu lakkaks."

Hammeri advokaat lükkas tagasi kõik Effie väited pressikonverentsile järgnenud avalduses Page Sixile.

"Effie enda kirjavahetus hr Hammeriga õõnestab ja kummutab tema ennekuulmatud väited. Alles 18. juulil 2020 saatis Effie hr Hammerile graafilised tekstid, milles öeldi talle, mida ta tahab, et ta temaga tehtaks,” seisis avalduses. "Härra Hammer vastas, tehes selgeks, et ta ei soovi temaga seda tüüpi suhet."

"Hr Hammer ei kavatsenud kunagi Effie fetiše või seksuaalseid soove paljastada, kuid Effie on nüüd selle asja hoopis teisele tasemele viinud, palgates avaliku pressikonverentsi korraldamiseks tsiviiladvokaadi," jätkus avaldus.

"Esimesest päevast alates on hr Hammer kinnitanud, et kõik tema suhted Effiega ja kõigi teiste tema seksuaalpartneritega selles küsimuses - on olnud täiesti üksmeelsed, eelnevalt arutatud ja kokku lepitud. Effie tähelepanu otsimine ja läbimõtlemata seadusliku kella külge panek muudab seksuaalvägivalla tõelistele ohvritele väärilise õiguse saamise ainult keerulisemaks. "