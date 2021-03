Jaanus Saks ja Johanna Randmann osalesid mainekal laulukirjutate konkursil: sellisele üritusele saada on Eesti mõistes suur asi

“Sellisele üritusele saada on Eesti mõistes suur asi,” räägib Jaanus lisades, et võistlusele saadeti kokku 26 000 laulu, millest ligi 41% moodustasid Ameerika loomingu. Johanna Randmanni alter ego YØRA laul “Goddess” oli üks vähestest õnnelikest, mis pääses poolfinaali, 2300 sekka. Finaali lugu kahjuks ei pääsenud. Siiski võivad eestlased rõõmustada Hellove loo “I Got You” üle, mis siiski endale koha seal kindlustas!

Kui senimaani on Johanna kuulajaskond piirdunud kodumaa publikuga, siis uus artist YØRA on keskendunud ka välismaiste fännide leidmisele. YØRA muusika on dünaamiline ja kaasahaarav kombinatsioon ühes eksperimentaalsete helidega. Samas rõhub neiu ka laulude lüürika olulisusele, mis lõppkokkuvõttes on võti kuulajaskonnaga samastumiseks. “Lihtsad aspektid elus – vanavanemate olemasolu või kas või teadmine, et meil on vabadus ennast väljendada ükskõik kuidas – kuigi kipume neid asju iseenesestmõistetavaks pidama ja unustama, et need mõjutavad meie igapäeva elu enim. Minu missioon on juhtida tähelepanu pisidetailidele ja lihtsusele elus,” räägib Johanna.