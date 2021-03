Miljonärist ettevõtja kaebab OnlyFansis tegutseva ekskallima kohtusse, kuna oli teda pidanud päris modelliks

Miljonär otsutas endise tüdruksõbra kohtusse kaevata, kuna OnlyFansi postitatud alasti pildid hirmutasid tema ema ja sõpru, vahendab DailyStar.

59-aastane Cloobeck nõuab 26-aastase Gurzanski vastu Los Angelese kohtust lähenemiskeeldu ning kahjutasu. Ärimees, kes teenis oma varanduse ajaosaku Diamond Resorts International, väidab, et tema endine partner väitis end olevat päris modelli.

Ta väidab, et Gurzanski kasutas tema kallist häärberit taustana enda glamuursetele fotodele. Cloobeck kulutas noore kallima peale palju. Ta ostis naisele kalleid juveele, maksis pidude eest, nad reisisid koos eralennukis ning mees üüris talle ka Beverly Hillsis luksuskorterit.

Süüdistuste kohaselt pettis naine temalt välja ka miljon dollarit.

Kuid Gurzanski on ärimehe vastu ise võtnud lähenemiskeelu, kui Cloobeck ta esimest korda jaanuaris kohtusse kaebas. Tema advokaat Arthur Barens ütles New York Postile: "Ta tahtis teda kontrollida. Helistada talle tosin kuni 15 korda päevas, saates talle hirmutavaid sõnumeid, ähvardades tema ema ja sõpru - see on vaimne ahistamine."

Cloobecki kohtuhagi keskendub üheksale pildile, mille modell postitas Twitterisse ja OnlyFansi. Ta väidab, et on piltide ainuomanik ning tema endine kallim postitas need ilma tema loata.

Ärimees tõi välja, et naise avaldatud piltide peal on näha tema kodu kallis sisustus, mille hulka kuuluvad ka mööbel ja luksusesemed.

"Vahetevahel poseeris ta alasti, kui Cloobecki teismeline tütar ja personal olid majas," on hagis kirjas.

Paar kohtus ühise sõbra kaudu möödunud aasta suvel, kui Cloobeck oli lahku läinud abikaasast, kellega ta oli 22 aastat abielus.

Gruzanski on varasemalt öelnud, et lõpetas mehega suhte, kuna ei soovinud temaga abielluda, sest mees tahtis, et naine lõpetaks netis alasti piltide müümise. Ta ütles: "Stephen on selgeks teinud, et kui ma temaga uuesti suhtesse ei astu, jätkab ta minu ahistamist ja rikub mu elu ära."

"Ta ütles, et ma lõpetaksin piltide postitamise portaali OnlyFans. Ma ütlesin, et ma ei tee seda, sest sealt tuleb minu sissetulek," ütles modell.