Politsei arreteeris koomik Pete Davidsoni koju sisse murdnud naise

Korrakaitsjad sõnasid TMZ-le, et naine viidi Davidsoni kodust nende juurde aresti. Seal kuulati ta üle ning püüti välja selgitada, miks ka mehe Staten Islandis asuvasse korterisse sisse murdis.

Politsei sõnul on Mootreddy sõnul tegu sama naisega, kes teisipäeval saatis laiali pressiteate, kus avaldas, et nad alustavad koos Davidsoniga produktsioonifirma ja et nad abiellusid.