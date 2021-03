Saaga jätkub! Sharon Osbourne langes Piers Morgani kaitsmise järel tapmisähvarduste laviini ohvriks ja pidi palkama eraturvamehed

Sharon Osbourne ja tema pere on saanud tapmisähvardusi pärast seda, mis juhtus jutusaate ajal. Isegi tema koeri on ähvardatud tappa.

Allikad sõnasid TMZ-le, et pärast Sharoni ja tema kaassaatejuhi Sheryl Underwoodi vahel tekkinud sõnavahetust, kus Sharon kaitses head sõpra Piers Morganit ja tema kriitikat Meghan Markle'i suunas, on teda sotsiaalmeedias raevukate sõnumitega pommitatud ja talle on koju helistatud ning ähvardatud tema turvalisust. Selle tõttu on saatejuht nüüd palganud eraturvamehed.

Sharonile on sotsiaalmeedias kirjutatud sõnumeid, nagu "sure ja mine põrgusse", "käigu kuradile Sharon Osbourne, tema abikaasa, tema ema, need koledad lapsed, nende koer ja lita, kes elab naabermajas. Ta võiks lihtsalt kalarasvapõlengus surra" ning "loodan, et Sharon Osbourne saab COVIDi ja sureb".

Tema koju on pidevalt helistatud ning on ähvardatud teda ja tema koeri.

Eraturvafirma on nüüd viimased nädal aega viibinud Osbourne'i LA's asuva maja juures ning asjadel silma peal hoidnud.

Sharon on aga viimastel sotsiaalmeedia postitustel kommentaarid kinni pannud, kuna need on nii rõvedad.

Pärast möödunud nädalal aset leidnud sõnelust kahe saatejuhi vahel on "The Talk" sunnitud pausil. Sharon ei ole sellest kõigest veel ikka toibunud, aga loodab, et asjad suudetakse lahendada ja ta saab rahulikku keskkonda naasta.

Kõik sai alguse sellest, kui pärast Morgani lahkumist "Good Morning Britain" saate juurest säutsus Sharon Twitteris ja andis teada, et toetab teda, vahendas BBC.

"The Talk" kaassaatejuht Sheryl Underwood tõi selle säutsu kolmapäevases saates teemaks. Sharon aimas juba ette, mis saama hakkab, ja ütles, et ta pannakse kindlasti elektritooli, kuna julges kaitsta sõpra, keda kõik peavad rassistiks, aga seda tegelikult pole.