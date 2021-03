Ansambel Must Hunt läks laiali? Bändikaaslased Brad Jurjens ja Freddy Tomingas: hetkel pole mitu kuud erilist suhtlemist olnud

„Saan aru et Atsol on mingi kõrvalprojekt tekkinud (trummar Marko Atso pani Beebilõusta, Bert Järveti ja Martin Jürmaniga kokku ansambli Lihaloff – toim.), nii et kui uue loo idee tekkis mõtlesime Freddyga, et teeme seekord nii,“ räägib muusik. Brad ja Freddy meisterdasid valmis pala nimega „Kolm on kohtuseadus.“

Beebilõust & Lihaloff on bänd, mille liikmed on varem tuntud kooslustest läbi käinud – näiteks Bert on musitseerinud ansamblis Nevesis ja on R2 hommikuprogrammi üks juhte, Martin Jürman on mänginud ansamblis Smilers ning Marko Atso tuntud gruppidest Metsatöll ja Must Hunt. Avalikkuse ette on tänaseks jõudnud kvarteti Beebilõust & Lihaloff esimene laul "El Mati", mis räägib dopinguskandaali ühe peategelasena oma hiilgavale treenerikarjäärile kriipsu peale tõmmanud Mati Alaverist.