Soome õudusfilm toob Eestisse järjekordse maailmastaari. Teresa Palmer: parim tegevuspaik õudusfilmiks

Soome filmitegija Taneli Mustonen ning stsenaristi Aleksi Hyvärineni kirjutatud film lubab olla verdtarretavalt õudne. "Filmi keskmes on pere, kes püüab oma elu ülesehitada Skandinaavia maakohas, aga taipavad peagi, et mõned saladused on nii kurjad, et neid peab lausa kaks korda matma," kirjeldab selle süžeed Bloody-Disgusting.

Austraalia näitleja Teresa Palmer, kes on tuntud filmidest nagu "Warm Bodies" ja "Hacksaw Ridge" ning draamasarjast "A Discovery of Witches", mängib noort ema, keda painab tema kaksikute vägivaldne surm.

Tegu on Mustoneni esimese inglisekeelse filmiga. Hyvärinen produtseerib filmi läbi Don Films ettevõtte. "See on tõsiselt õudne," sõnas Hyvärinen veebisaidile. "See on ka südantlõhestav ning samastust pakkuv lugu, mis tekitab vaatajates pingeid algusest lõpuni."

Variety kohaselt toimuvad filmivõtted nii Soomes kui Eestis ning algasid juba eile ja kestavad aprilli lõpuni. Film peaks olema saadaval aasta lõpus voogedastusplatvormil Shudder.

Teresa Palmer on koos teiste osatäitjatega ka juba Eestis. Näitlejanna postitas eile Instagrami pildi, kus ta valmistub rolliks. "Esimene päev Rachelina filmis "The Twin" minu lemmik Soome režissöörilt Taneli Mustonenilt," kiitis ta tegijaid. Palmer tõi välja, et kaheksakümnendate õudusfilmis on tõeliselt hirmutavad ja pöörased.

"Üks parimaid tegelaskujusid ükskõik, mis žanris, mida ma olen viimastel aastatel lugenud. Ikka näpistan end, et saan teda mängida," lisas ta.

Täna jagas Palmer Instagram story's pilti kohast, kus võtted toimuvad. Kroonikale teadaolevalt on see Viljandis.

Foto: Instagram

Teresa Palmer sõnas, et filmi meespeaosatäitja ja tema abikaasa rolli mängib Steven Cree. Tegu on šoti filminäitlejaga, kes on tuntud projektidest "Outlander", "Rise of an Empire" ja "Maleficent", Angelina Jolie'ga peaosas.