VIDEO | Koroonasse haigestunud Sven Soiver on kaotanud märgatavalt kehakaalu: lihtsalt ei suuda süüa!

Soiver tunnistab, et sai apteegist koroonast taastumise ravimit Rehydron, kuid märgib ka veel seda, et söögiisu tal siiani pole: "Söömise ja öökimisega on sellised lood, et süüa ei jaksa ega taha. Natuke sunnid ennast, kuid seest midagi ei püsi. Saime poest ka kaalupatareid ning selgus, et ma polen kümne päevaga kaotanud 8 kilogrammi, mis kindlasti ei ole tervislik."

"Lihtsa ei suuda süüa. Nõrkus on siiani olemas, kasvõi selle video ettevalmistamine," lausub Soiver, et palavikuga kaasneb palavik ning palavikuga tuleb keha jahutada ning villased sokid on väga valed. Kasutada ainult juhuks, kui tekib külmavärinaid.

Möödunud reedel teatas Soiver, et tema terve perekond on haigestunud koroonasse ning tema sõnul on see justkui loterii mängimine: sa ei tea kunagi, millised sümptomid sind järgmised tund aega kimbutada võivad.

"See koroona on justkui lototroni keerutamine: tsirr ja vaatad, mis sümptomid sind järgmised tund aega kimbutavad," kirjeldas Sven Soiver. Kõik sümptomid on kõigil pereliikmetel esinenud, aga mitte kunagi korraga, vaid juhuslikult. Näiteks siis, kui vanematel on parasjagu kõrge palavik ja väsimus, on lapsel rohkelt energiat ja mängutuju, mis teeb olukorra keeruliseks. "Iga tund ootad, millega sind üllatatakse. Ainus konstantne asi on nõrkus," kirjeldas Sven reedel pere seisukorda.