Kisub põnevaks! Varalahkunud Brittany Murphy elust valmib dokumentaalfilm

"Brittany Murphy eluvõitlustest ja ootamatutest keerdkäikudest koosneva ülevaate ülesehitamine on suur vastutus ja me oleme teinud koostööd meisterliku loomemeeskonnaga, et koostada läbimõeldud uurimus tragöödiast, mis on pikka aega põhjustanud spekulatsioone," ütles Jennifer.