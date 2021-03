Argo Ader saatis abikaasa sõbrannale seksisõnumeid: meritähed pole minu teema, mulle meeldib tagant ka juhtida nagu kapten rooli taga

Intensiivsem suhtlus algas aga möödunud aasta oktoobris, kui Maarja ja Argo kaksikud olid mõne kuu vanused. Siis hakkas Argo oma tundeid selgemini avaldama ja kirjutama vägagi mahlakaid sõnumeid, mis sageli olid seksuaalse alatooniga ja kirjeldasid, kuidas Argo oma unelmate naisega armatseks.

"Meritähed pole minu teema, mulle meeldib tagant ka juhtida nagu kapten rooli taga," kirjutas Argo ühes sõnumis. Muu hulgas unistas kulturist anaalseksist ja suguühtest kahe naisega. "Tahaksin, et mu süles istuksid ja käe mu kubemesse libistaksid," seisab ühes sõnumis.

"Alati alustas kirjutamisega Argo. Minu lähedane küll vastas talle, kuid ei arendanud teemasid kunagi edasi, vaid soovis, et mees jääks truuks oma kodus olevale naisele, kes oli äsja ilmale toonud kaksikud," sõnab allikas Krooni¬kale. Et mees oli algatajapool, on kirjavahetusest ka selgesti näha.

Argo Aderi abikaasa Maarja Kerner-Ader kirjutas Instagrami endapoolse nägemuse tema mehe seksisõnumitest naise sõbrannale. "Sünnitusjärgne depressioon ei teki ainult emadel, see võib tekkida ka isadel, aga sellest ei räägi väga keegi," selgitas ta oma avameelses Instagrami postituses.

Maarja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest asjadest, mis nende suhtepausi ajal juhtus, ning ta on kõigega rahu teinud. "Hetkel oleme Argoga koos ning tugevamad kui iial enne, meil on nii armsad lapsed, keda kasvatada ning kelle nimel tööd teha, " ütles Maarja.

Maarja postituse alla jäeti mitukümmend kommentaari, millest kõik avaldasid naisele toetust. "Parim sõbranna ilmselgelt nii ei teeks ega üldse päris sõbranna!!!! Lihtsalt, et kõik klaar oleks eks! Jätkuvalt olete mu lemmikpaar ja imeilus pere!" kirjutas üks toetaja Maarja postituse alla. Kõigel on alati kaks poolt. Haiget on kerge teha. Peeglisse raskem vaadata. Olge paid! Tõelised sõbrad on ja jäävad. Olge paid! " lisas teine.