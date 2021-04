RETROFOTOD | Kas tunned ära, kes on see rõõmsameelne poiss, kellest sai kõigepealt muusik ja siis poliitik?

MIS ON PILDIL VALESTI? Tarmo ütleb, et ta ei ole kunagi oma elus autorooli istunud ega tee seda ka edaspidi. "Ma loodan, et Eesti Vabariigi president kingib mulle ordeni selle eest, et ma hoidun liiklusest. Selle eest, et tänu minule elavad koerad, kassid, jalgratturid ja vanamutid, keda ma pole alla ajanud," muigab mees. "Mul on lasteaiast meeles, et kui meil hommikusöök oli läbi, siis poisid tormasid kõik nurka, kus olid kallurautod. Kaklesid enne kõvasti, et kes kalluriga klotse vedada saab, ja siis mitu tundi tassisid kalluritega kuubikuid. Vaatasin, teises nurgas mängisid tüdrukud kodu. Läksin nende sekka, seal pakuti süüa ja juua, käisin ühe ja teise tüdruku kodus. Mingil hetkel üks tüdruk ütles, et Tarmo, sul on laps haige. Mina vastu, et milline. Tüdruk imestas, et kuidas sa ei tea, sul on ainult kaks last. Ma siis ütlesin, et aga mul siit igaühega kaks last."

Erakogu