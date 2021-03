Liis Lemsalu ei ole nõus laulma masstoodangut: olen aastaid olnud loomingulises mõttes iseenda peremees

"Olen aastaid olnud loomingulises mõttes iseenda peremees ja minu jaoks on oluline, et mu looming oleks autentne ja päris, mitte masstoodang," selgitas lauljanna, kellel ilmus Stefaniga lugu "Doomino". Masstoodang just selles mõttes, et ma ei laulaks ainult neid laule, mis on mulle spetsiaalselt teiste laulukirjutajate poolt kirjutataud ja kus pole tegelikkuses üldse mind ennast kirjutamise mõttes sees. Liis soovib olla loominguprotsessis võimalikult palju kaasatud ning mainib, et on aegade algusest peale ise oma lugude kirjutusprotsessis kas muusika, sõnade või mõlema puhul osaline olnud ja alati oma sisetundele kindlaks jäänud.