KLÕPS | Šoti näitleja polnud Eesti ilmaks valmis: jõgi on ära jäätunud!

Täna jagas Cree Instagram story's video Viljandist, kus võtted toimuvad. Mees andis teada, et ta tegi väikese jalutuskäigu ning avastas, et Eestis oli jõgi täienisti ära jäätunud. Tundub, et Cree polnud Eesti ilmaks valmis. Näitleja andis teada, et Viljandis oli -7 kraadi.

Mõned päevad tagasi postitas Cree Instagrami pildi Eestist, millel on näha siinset varakevadist loodust. "Esimene päev uus kontoris järgmised paar nädalat," kirjutas Steven.

Soome filmitegija Taneli Mustonen ning stsenaristi Aleksi Hyvärineni kirjutatud film lubab olla verdtarretavalt õudne. "Filmi keskmes on pere, kes püüab oma elu üles ehitada Skandinaavia maakohas, aga taipavad peagi, et mõned saladused on nii kurjad, et neid peab lausa kaks korda matma," kirjeldab selle süžeed Bloody-Disgusting.

"The Twin" õudusfilmi peaosas on imekaunis Austraalia näitleja Teresa Palmer. Naine on koos teiste osatäitjatega ka juba Eestis.