Sissi avaldab, kuidas oma elu armastusega esimest korda kohtus: oli tunne, nagu nad oleks teineteist terve elu tundnud

Ta ütleb, et mõlemal tekkis esimesest hetkest äratundmine – oli tunne, nagu nad oleks teineteist terve elu tundnud. "See on veider. Vahel istume õhtuti ja räägime sellest, kuidas nii on võimalik. Ilmselt meid vaadatakse nagu hullumeelseid." Ta muigab ja jätkab: "Madis on mu elu armastus, parim sõber ja kõige suurem õpetaja maailmas – kõik ühte inimesesse kokku pandud. Oleme koos meeletult õnnelikud."