Jeremy Clarkson tembeldas Meghan Markle`i rumalaks kaabeltelevisiooni näitlejatariks

Mäletatavasti paljastasid Meghan ja Harry muu hulgas, et üks kuningliku perekonna liige olevat omal ajal avaldanud muret, milline saab olema Archie nahavärv.

The Sunis ilmunud kolumnis kirjutab ta Clarkson, et monarhia on elanud üle ka hullemat. Ta meenutab, et britid on hakkama saanud isegi kuningas George III-ga (võimul 1760-1820), kes elu teises pooles oli kimpus vaimuhaigusega. Näiteks pidas too ühte puud Preisimaa kuningaks.

Meghaniga seonduvaid probleeme peab Clarkson selle kõrval köömeseks. "Ma usun, et monarhia saab hakkama ühe rumala ja väikese kaabeltelevisiooni näitlejatari banaalsete väljaütlemistega," märgib Clarkson.

Meghanit teravalt kritiseerinud Piers Morgan pani suure surve tõttu maha "Good Morning Britaini" saatejuhi koha. Clarkson leiab, et seda poleks olnud vaja. Ta arvab, et Meghanist saab naerualune ja ta jääb üksi. "Viie aasta pärast poseerib ta üksi Taj Mahali ees või Vahemerel Playboy jahi peal. Vaene Piers mõistab, et ta kaotas oma töö mitte millegi pärast," torkab Clarkson.

Morgan on Twitteris säutsunud, et on endiselt veendunud, et Meghan ei rääkinud intervjuus tõtt. Mõni aasta tagasi oli Morgan üks suurimaid Meghani toetajaid ning siiani väidab ta, et sai hertsoginnaga väga hästi läbi. Ühel hetkel otsustas ameeriklanna aga teda vältima hakata ning ei vastanud enam Morgani sõnumitele ega kõnedele. Pärast seda hakkas saatejuht teda avalikult ka laimama.