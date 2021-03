Marek Reinaas oma elustiilist: sõidan 12 aastat vana autoga ja elan kahetoalises üürikorteris

"Ma olen kartmatu, ma olen julge ja ma võin minna poliitikasse niimoodi, et mul ei ole sealt midagi vaja," vahendab Menu tema intervjuud saates "Hommik Anuga". Eesti 200 juhatuse liige Reinaas lisas, et ta sõidab 12 aastat vana autoga ja elab kahetoalises üürikorteris, aga saaks endale soovi korral kasvõi lennuki osta.

"Milleks mulle rohkem on tarvis midagi?" sõnas Reinaas. "See ongi see võlu, et mul ei ole neid asju vaja," lisas ta.