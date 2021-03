Kodutu mees tungis Johnny Deppi koju: lisaks duši all käimisele lubas ta endale ühe kosutava napsi

TMZ kirjutab, et möödunud neljapäeval märkas naaber, et keegi võõras, kes tundus olevat kodutu mees, oli Deppi tagahoovis basseini juures. Kui naaber tegi kära, paistis, et kutsumata külaline põgeneb. Tegelikult aga läks ta peagi majja sisse.

Deppi turvameeskond helistas politseisse, ilmselt hakkasid teatud alarmid tööle. Kui korravalvurid saabusid, said nad aru, et mees on ühes vannitoas duši all. Kuna ta keeldus ust avamast, tuli see maha murda.