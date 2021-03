Katie Price`i noore peika üks käsi on pentsiku õnnetuse järel puhta puru

Metro kirjutab, et kuidagi õnnestus Carlil jõusaalis libastuda ja nii õnnetult, et tema käele kukkus omakorda peale raske hantel. Käeluu olevat murdunud kolmest kohast. Ilmselt on vaja operatsiooni ning siis pannakse ta käsi täispikkuses lahasesse. Carl olevat hirmsates valudes.

Kui keegi oskab mõista, mis tunne see võib olla, siis Katie. Mullu suvel Türgis puhkusel viibides murdis ta mõlemad jalaluud. Katie viidi toona erakorralisele operatsioonile, kus paigaldati splindid. Hiljem toimus lõikus Suurbritannias Londonis Chelsea & Westminsteri haiglas. Operatsioon kestis kokku kuus tundi. Tohtrid on talle öelnud, et valu jääb teda saatma terve elu.

Carl ja Katie on koos eelmise aasta juunist. Viimasel ajal on liikunud kõlakad, et ehk ootab Katie nende esimest ühist last. Ametlikku kinnitust sellele veel pole.