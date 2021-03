Kohtume Danieli (33) ja Eleriga (32) nende kodustuudios Kalamajas. Daniel hüpitab ühe käega Ellat ja teise käega taob trummi – see teeb pisitütrel tuju heaks. Noor isa ütleb, et eks see kahe lapsega elu ole paras žongleerimine. Elviinet (2) praegu lasteaeda ei viida – kõik artistid ju tahavad, et koroonajama rutem läbi saaks, ja on nõus selle nimel pingutama.

