Elizabeth II lähikondsed on Harry ja Meghani peale pahased: kuninganna pole mingi käpiknukk

Just viimane aspekt aga on ärritanud neid, kes kuningapere juures töötavad ja kuningannaga kokku puutuvad.

Mida siis Harry ja Meghan ikkagi rääkisid? Nende sõnum oli, et kuningannat ja monarhiat kui sellist tuleb eristada. Oma vanaemale Harryl etteheiteid polnud, küll aga teda ümbritsevale süsteemile.

Ta kirjeldas, kuidas enne avalikkusele teatamist, et taanduvad senisest rollist kuningakojas, soovis ta kuningannaga kohtuda. Plaan oli paigas, nad pidid teed jooma. Vahetult enne kohtumist aga tuli teade, et kuningannal on väidetavalt nii palju tööd, et tal pole kohtumiseks aega.

Harry viitas, et nõuandjad annavad vanaemale halba nõu ja langetavad tema eest otsuseid. "Kas kuninganna ei tee seda, mida kuninganna tahab teha," küsis Oprah. "Ei. Kui sa oled firma juht, siis on su ümber inimesed, kes annavad nõu."

Need nõuandjad on nüüd muidugi pahased ja jagasid oma kriitikat Daily Maili veergudel. Üks allikas rõhutas, et Tema Majesteet teeb, mida ise tahab teha. "Kuninganna pole mingi käpiknukk. Ta on monarhia juht! Tema ongi institutsioon. Seda ei juhi mingi salajane organisatsioon nagu Sussexid viitasid."

Mis puutub kuninganna seisukohta, siis üks allikas märkis The Sunile, et intervjuu ei ajanud teda vihaseks, küll aga on ta kurb. "Perekond on alati Harry pärast muretsenud ja kuninganna on tema suhtes eriti kaitsev. Kui Meghan alguses pildile tuli, siis perekond rõõmustas - paistis, et Harry on õnnelik."

Pärast paljastavat intervjuud on muidugi õhus küsimärk, kas ja kuidas üldse lõhutud peresuhted lapitakse.