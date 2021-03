Toitumisterapeut: kaalulangetussaated tekitavad minus tuska, sest nendega tahetakse raha teenida

"Tihti tundub saateid vaadates, et toitumine on ainult mustvalge – tohib-ei tohi, hea-halb ning sagedasti on need soovitused üsna äärmuslikud ja võivad ajada tavainimese segadusse," märgib ta.

Lember toob välja, et kehakaal ei ole ainuke tervisenäitaja. Seega ei saa ka öelda, et kui inimene on ülekaalus, siis ta kohe kindlasti elab ebatervislikult või kui inimene on kõhn, siis on ta kindlasti terviselemb.