Brad Pitti ja Angelina Jolie lahutus kisub koledaks: koduvägivalla süüdistused on murdnud Bradi täielikult!

Allikate sõnul on Brad täiesti murtud sellest, et Angelina on otsustanud nüüd teda koduvägivallas süüdistada. "Ta on on oma tegude eest juba vastutuse võtnud, minevikus tehtud vigu tunnistanud ja ta on lõpetanud joomise," selgitas näitlejale lähedane isik põhjuseid, miks Bradi jaoks on üllatav, et pärast nii pikka aega süüdistused jälle laual on.