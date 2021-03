Tuntud näitleja laps Marta Vaarik: mul ei ole olnud teist elu, seega ma olen leppinud sellega

"Sellel on kaks poolt... Esiteks mul ei ole olnud teist elu, seega ma olen leppinud sellega. Kui ma kunstiülikooli astusin, siis mu minevik tundus mulle veidi pealiskaudne ja rumalana, et ma olen teinud mingisuguseid otsuseid, avalikult poseerinud ja esinenud. Lülitasin ennast välja ning ma ei suhelnud meediaga ligi 10 aastat, aga siis ma ühel hetkel sain aru, et minul kunstnikuna oma mingisugune kapital, mida teistel ei ole," lausub Marta lisades, et tal on mõnes mõttes ka vedanud, et ta on selline "lapsstaar", sest igaühele ei anta seda võimalust.