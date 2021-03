Kellele viimased jõulud, kes said teise võimaluse elule: tuntud naised, kes on rinnavähiga võidelnud

Sarah Harding on üks paljudest naistest, kellel on rinnavähk diagnoositud. Kui tema puhul on olukord traagiline, siis on ka palju neid naisi, kes on vähist võitu saanud.

Sarah Harding avaldas eelmisel aastal, et tal on vähk, mis on nüüdseks üle kogu keha levinud. Ta kirjutas oma kogemustest memuaari, millest The Times avaldas väljavõtte: "Detsembris ütlesid arstid, et eesootavad jõulud jäävad mulle viimasteks. Harding ütles, et ei soovi täpset prognoosi, vaid toetust ja olla valust vaba, vahendas BBC.