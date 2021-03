Paljastavast näitlejast bordelliärimehe naiseks: kes on jalgpalliskandaali sattunud Gerli Rosenfeld-Aavik?

Pohlak rääkis ka seda, kuidas Nõmme Kalju endine turundusjuht Gerli Rosenfeld-Aavik, kes on ühtlasi Kalju endise juhatuse liikme Tanel Aaviku abikaasa, kasutas ära FC Elva juhtumiga seotud infoallikat ning üritas ohvrit pakkuda erinevatesse telesaadetesse, eesmärgiga sellega tuld Nõmme Kalju skandaalilt eemale juhtida.

Samas rõhutas Pohlak, et ei soovi Rosenfeld-Aaviku välja toomisega pisendada kuidagi FC Elva ekstreeneri Naarise ebakohaste tegude tähendust. "On oluline, et Naarise asi jõudis distsiplinaaruurimiseni," ütles ta. See-eest märgib Rosenfeld-Aavik, et võttis nimetatud infoallikaga ühendust, kuna kirjutab uurimistööd teemal "Lastevastaste seksuaalkuritegude käsitlemine meedias 2015-2019".

LOE LÄHEMALT: "Aivar Pohlak: endise Nõmme Kalju juhatuse liikme abikaasa kasutas FC Elva infoallikat ära ja üritas ohvrit telesaadetesse tirida"

Sellegipoolest meenutame, kes on Gerli Rosenfeld-Aavik ning millega on ta varemalt meedias silma paistnud!