Eesti ujuja Merle Liivand treenib raskeks katsumuseks rannas, kus hai ründas üheksa-aastast poissi

2019. aastal püstitas Merle Liivand Californias merineitsikostüümis ujudes 10 kilomeetrisel distantsil maailmarekordi ajaga kaks tundi, 54 minutit ja seitse sekundit. Järgmisel aastal astus ta sammu edasi ning võttis ette 20 kilomeetrit. Miami rannas ujudes võttis tal distantsi läbimine kuus tundi, kaheksa minutit ja 27 sekundit.

Nüüd, oma 30. sünnipäeva eel, soovib Merle aga järgmise sammu edasi astuda ja ujuda 30 kilomeetrit sellest kostüümis. Aga ta ei tee seda niisama rekordi taga ajamiseks. Ta ütles väljaandele Open Water Swimming, et talle on oluline puhas loodus.

Merle plaanib distantsi ette võtta 17. aprillil Peace & Plenty kuurordis, ujudes edasi-tagasi 30 kilomeetrit. Kuid treenida on olnud raske, sest peale tudengite kevadvaheaega (spring break) toimus Miami rannas hiljuti ka hairünnak, kus sai viga üheksa-aastane poiss.