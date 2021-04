Kindla peale on Tuuli Roosma (45) ja Arbo Tammiksaar (49) pea igale Eesti inimesele tuttavlik paar – paar, kelle elu on justkui möödunud reisil. Siberis, Hiinas, Austraalias, Aafrikas, Iraanis, Indias. Teame, et Tuuli on armastatud teletäht, edukas teleprodutsent, aga Arbo... Kes on mees, kes saab koos naise ja lastega iga hetk reisile minna? Mis tööd ta teeb? Mida ta teeb siis, kui reis on läbi? 1. aprillil jõuab Kanal 2 ekraanile lavastuslik komöödiasari "Tuuli Roosma mees" Eesti ühest tuntuimast paarist, mis peaks neile küsimustele vastama.