Anu Saagim väidab, et Rannamaja-Helena käis teda toidupoes sõimamas. Tõsielustaar: miks sa üldse arvad, et see olen mina?

Seal tunnistab ta, et ei saa aru, mis tal selle teemaga pähe hakkas, kuid arvab, et tema vaatas teemale läbi huumoriprisma. "Ma enda arust tegin muidugi nalja, et noh sperma pole kõige kvaliteetsem, et võtab seda pidevalt suhu ja see tekitab aknet,” selgitab Saagim saates ning tunnistab, et tema Helena tausta ei teadnud.

Samuti kirjeldab Saagim, kuidas alles mõned päevad enne intervjuud tuli poes tema juurde neiu, kes sarnanes väga Helenaga. "Ja ta lihtsalt kargas mulle selga ja hakkas sõimama: "Anu, sa oled kõige rõvedam ja vastikum inimene maailmas!"," meenutas ta. Siiski pidi ta lisama, et maskide tagant on raske inimesi ära tunda.

Tegelikult on rannamajaline aknega võidelnud juba aastaid ning tema sotsiaalmeediakontodelt tundub, et lõpuks on ta sellest ka võitu saamas. Kuid Saagimi uued kommentaarid on soola haavale raputanud, sest ta ei mõista, miks bravuuritar lihtsalt ei vabandanud tema ja teiste aknega võitlevate inimeste ees, vaid hakkas oma väljaütlemisi põhjendama.

"Aga ei, Anu Saagim hakkab rääkima, kuidas keegi oli teda poes solvanud ja ta oli arvanud, et see olin mina. Jah, ta palus selle eest vabandust, et kui see ei ole mina. Aga miks sa üldse räägid sellest? Miks sa üldse arvad, et see olen mina?" uurib Helena oma Instagrami storydes.

Rannamajaline pakub, et Anu soovis end intervjuus puhtaks pesta, sest inimesed, kes Helenat ei tunne, võivadki arvata, et ta käiski Anu toidupoes kimbutamas.

"Mul ei ole vaja seda vabadust, aga mul oleks seda vaja teiste jaoks," selgitab Helena, miks talle nii südamesse läks, et Anu intervjuus ikkagi ei vabandanud.