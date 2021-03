Ihnuskoiks tembeldatud Kylie Jenner sattus skandaali: multimiljonär ei maksnud avariisse sattunud sõbra raviarveid, vaid kutsus fänne annetama

Nüüd selgitab Kylie oma Instagrami leheküljel, et hetkel, kui tema GoFundMe platvormil annetamas käis, oli kogumise eesmärgiks seatud 10 000 dollarit. "Kuna nad olid juba kogunud 6000 dollarit, siis ma lisasin juurde 5000, et nad saaks täis oma esialgse eesmärgi. Siis postitasin ma sellest oma Instagrami, et inimeste teadlikus kasvaks, kui kellelgi on veel võimalus või tahtmine annetada," kirjutab Kylie.