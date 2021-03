Hobi korras pokkerit mängiv Margus Vaher võitis kopsaka rahasumma

Margus Vaher on hobi korras pokkerit mänginud umbes kümme aastat ning turniirivõite on tal selle aja jooksul kogunenud rohkem, kui kahel käel üles lugeda saab. Viimast edukat heitlust pokkeris alustas ta 1000 dollariga ja mängis kümme turniiri. Väiksemaid auhinnarahasid tuli mitmel turniiril, kuid suurim noos, 17 770 dollarit (u 15 000 eurot) kaasnes 1403 mängija konkurentsis 126dollarilise osalustasuga Bounty Hunter Sunday Special turniiri võiduga.

Võiduga seoses Margus suuri emotsioone välja ei näita, aga selge on see, et paljudele lavainimestele on igasugune sissetulek praegusel keerulisel ajal vaid puhas õnn ja rõõm.