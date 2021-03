Whitney Houstoni poja surma asjaolude uurimine on jõudnud prokuröri kätte

Bobby Brown Jr surm narkootikumide tõttu tekitas politsei jaoks mitmeid küsimusi ning nad hakkasid asja uurima. Nüüd ollakse juba nii kaugel, et asjasse on seotud ka prokurör, kirjutas TMZ.

Brown suri Percoseti ning kokaiini üledoosi tõttu. Uurijad said narkootikumidele pärast mehe lähikondlastega suheldes kiiresti jälile. Politsei sõnul segatakse neid narkootikume tihti fentanüüliga, mis on odav ja millest jääb kergesti sõltuvusse. Nii ka Bobbyga. Analüüs näitas, et tema kehas surma hetkel see narkootikum ka oli.