Meghan ja Harry kinnitavad: paar ikkagi ei abiellunud kolm päeva enne suurt pulmatseremooniat!

"Tead, me abiellusime tegelikult juba kolm päeva enne meie pulmi. Keegi ei tea seda," ütles Meghan tõsimeeli Oprah'le. Ta kirjeldas, kuidas kohal olid ainult tema, Harry ja Canterbury peapiiskop. Väidetav laulatus toimus nende toonase kodu hoovis. "Need vanded on meil raamitud ja meie tuppa seinale pandud," kirjeldas ta.

The Sun võttis ühendust perekonnaseisuametiga, kus lükati ümber väide, nagu Meghan ja Harry oleksid tegelikult abiellunud kolm päeva enne 19. mail 2018. aastal toimunud pulmapäeva. "Mina kahtlustan seda, et nad vahetasid lihtsalt vandeid, mida nad arvatavasti kirjutasid ise, mis on väga vanamoeline, ja esitasid need peapiiskopi ees," ütles ametnik.