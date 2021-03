Rahast vist puudu: Nicki Minaji ema esitas abikaasa tapnud juhi vastu hiiglasliku kahjunõude

Polevichi esindaja avaldas vastusõna Billboardile: "Polevich on Maraji perekonnale saatnud kaastunde ning vabanduse. Kuigi tsiviilhagi ei tule üllatusena, siis ei ole kriminaalsüüdistustel selle juhtumiga mingit seost. Ei ole veel välja selgitatud, kas õnnetuses juhtus hooletusest või mis tasemel seda üldse seal oli. Nõutav summa on šokeeriv ning ei ole mitte mingil juhul mõistlik."

Nicki Minaji 64-aastane isa Robert Maraj suri 12. veebruari õhtul, saades autolt löögi. New Yorgi Nassau maakonna politsei ütles, et Maraji kõndis Roslyn Roadi ja Raff Avenue'i vahelisel teel reede õhtul kella 18.00 paiku, kui teda tabas möödasõitev sõiduk. Politsei sõnul põgenes autojuht sündmuskohalt.

Nicki Minaj, kelle nimi oli varem Maraj, ei ole avalikult isa surma kommenteerinud. Küll aga ta ei ole varjanud, et on temast võõrandunud. Oma veebisaidil nimetab ta teda narkosõltlaseks, kellel on pikk ja vägivaldne ajalugu.

Nassau maakonna politsei sõnas, et nad kasutasid turvakaameraid, et Polevichi teekonda oma koju jälgida. 70-aastane mees peitis viga saanud auto garaaži. Seal peitis ta auto asjade alla ning hävitas ka mitmeid asitõendeid. See on ka üks mitmest süüdistusest, mis Polevichile nüüd esitatud on.