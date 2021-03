Poksija Mike Tysoni elust valmib sari, mille peaosas on Oscari võitnud tippnäitleja

Sarja peaossa on valitud näitleja Jamie Foxx, kes võitis parima meespeaosatäitja Oscari 2004. aasta filmi "Ray" eest. Sarja produtsentideks on tunnustatud režissöörid Martin Scorsese ja Antoine Fuqua, vahendas Sky News.

Fuqua, kes on kõige enam tuntud 2001. aasta filmi "Training Day" poolest, on ka sarja režissöör. Deadline on varem kirjutanud, et alguses pidi tegu olema hoopis täispika mängufilmiga, aga need plaanid muutusid.

Sari, mida ei ole ükski telekanal ega voogedastusplatvorm üles korjanud, on Tysoni enda poolt tellitud. Sarja kirjutab Colin Preston.

51-aastane Tyson ütles sarja kohta: "Olen juba pikalt oodanud, et saaksin enda loo rääkida. Hiljutise Legends Only League avaldumisega ning fännide tähelepanuga minu ringi naasmise osas tundub praegu seda teha hea aeg."

"Ma ootan juba väga, et saaksin Martini, Antoine'i, Jamie'i ning teiste loomemeeskonna liikmetega koostööd teha, et publikuni tuua lugu, mis mitte ei räägi vaid minu professionaalsest ega eraelust, vaid ka inspireerib ja pakub meelelahutust."

Poksilegendi reaktsioon sellele sarjale on vastupidine sellele, mida plaanin teha Hulu. Tyson kutsus seda volituseta projektiks, mis on kultuuriliselt sobimatu. "Hulu teadaanne teha volituseta dokusari Tysoni loost ilma kompensatsioonita on küll kurb, aga mitte üllatav," teatas Tyson Instagramis natuke pärast voogedastuse teadaannet.

"See teadaanne ajal, mil meie ühiskond on lõhestunud, on ideaalne näide Hulu korporatiivsest ahnusest, mis on viinud selle kultuuri sobimatult kujutava projektini minu eluloost," lisas Tyson.

Poksija tõi välja ka Hulu tegelikud motiivid. "Teha see teadaanne mustade ajaloo kuul näitab Hulu soovi dollarite järele enam kui mustanahalise mehe loo õigused."

Tyson kinnitas fännidele, et praegu on töös ka tema volitusega projekt, mis kujutab tema elu. "Hollywood peab mustanahaliste kogemuste osas olema tundlikum, eriti pärast seda, mis juhtus 2020. aastal."