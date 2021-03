"Selgeltnägijate tuleproov" paljastas hirmsa õnnetuse Laura Põldvere minevikust: ta oli surmale lähedal!

"Ta oli surmale lähedal. See oli veega seotud. Mitte hiljuti, see oli palju aega tagasi, lapsepõlves," paljastas Vicery ning Laura ja tema ema Martina kinnitasid naise sõnu. "Jah, Prantsusmaal, Nice'is," selgitas lauljatari ema.

"Ma olin viie-kuuene umbes, me olime perega Lõuna-Prantsusmaal ja see ujumisrõngas oli mul ümber, aga see oli natukene tühjaks läinud ja suur laine tuli, mis viis mind vee alla. Siis oli küll selline hetk, et ma ujuda ei oskanud ja see hetk tundus nii ääretult pikk olevat," meenutas Laura.