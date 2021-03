Saatejuht Ellen DeGeneres pidi abikaasa hädaolukorras haiglasse toimetama

Valudes Portia de Rossi toimetati haiglasse reedel, kust tal paisunud pimesool eemaldati. Saatejuht Ellen räägib olukorrast teisipäevase saate ajal, mille reklaamklipis uurib, kas keegi veel on pidanud oma kaasa pimesoole lõikuseks haiglasse toimetama, vahendas ET.

Koomik ütles, et Portia hakkas end kehvasti tundma umbes kella 20 ajal reede õhtul. Nad läksid varem voodisse, aga peagi märkas Ellen, et kaasa on neljakäpukil ja valudes.

"Ma toimetan ta siis haiglasse ja me sõidame ja ta on suurtes valudes, ma muretsen tema pärast. Ma ei teadnud, mis tal viga on. Nagu te teate, siis ma kasvasin üles kristliku-teadusega ja minu parim pakkumine oli, et see on deemon," meenutas Ellen karmi olukorda naljaga.

Portia jäi haiglasse analüüse tegema ning Ellen saadeti COVID-19 protokolli tõttu koju.

"Järgmisel hommikul nad helistasid ja ütlesid, et see oli pimesool ning nad võtsid selle välja.

Pimesoolepõletik on pimesoolepaisumine, mis tekitab suurt valu. Paisumise ajal muutub valu tugevamaks ning tavaline ravi sel puhul on pimesoole kirurgiline eemaldamine.

Ellen lisas, et tema abikaasa oli pärast operatsiooni tugevates valudes, kuid tal on nüüd palju parem olla. "Ta on kodus, ta tuli eile (pühapäeval) koju tagasi. Mitte tervenisti, sest ta jättis pimesoole haiglasse," ütles saatejuht naljaga pooleks.