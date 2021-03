TELETOP | Kuhu jäi Meghani ja Harry intervjuu? Väidetav hittsaade ei mahtunud isegi esikümnesse

Kanali tegevjuht Signe Suur ütles pärast Harry ja Meghani intervjuu eetrisse jõudmist Kroonikale, et tegemist oli väga populaarse saatega. "See teema ja intervjuu läksid korda väga paljudele ning jõudsime pea 270 000 inimeseni. Kindlasti on tegemist suure õnnestumisega ning ajaloolise hetkega, kus nii eksklusiivne ja värske materjal jõuab sedavõrd kiiresti Eesti vaatajateni," ütles ta nädal tagasi.