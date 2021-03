VIDEO | Aprillis kontsertalbumi avaldav Ewert and The Two Dragonsil ilmus live-video bändi tuntud loole

Foto: Mart Vares

Ewert and The Two Dragons annab 16. aprillil välja 17 looga kontsertalbumi “Live at the Arena”, mis on salvestatud täpselt viis aastat tagasi, 2016. aastal toimunud välja müüdud areenikontserdil Saku Suurhallis. Täna ilmus live-video loole “(In The End) There’s Only Love”.