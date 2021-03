Mitmekülgne Jesper Parve ostis Hiiumaale turismitalu

Jesper Parve jagas head uudist Instagrami vahendusel. "Meie seiklusi armastav pere on soetanud endale Hiiumaal asuva endise Pihla turismitalu, et sellest luua midagi eriti ägedat ja võimsat. Siia sünnib koht, kuhu teil kõigil on võimalus tulla. Tulla siia, et praegusest hullumeelsest maailmast korrakski välja astuda ja saada inspiratsiooni selleks, et me inimestena üksteist palju rohkem hoiaks ja üksteisest hooliks. Inspiratsiooni selleks, et me kõik omavahel natuke paremini läbi saaksime," teatas ta, lisades, et ristib koha inspiratsioonitaluks.